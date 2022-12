David Clarinval déclare le secteur de l’arboriculture fruitière en crise

Le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval, a déclaré en crise le secteur de l’arboriculture fruitière.

Celui-ci est confronté notamment à la hausse de ses coûts de production en raison de la crise énergétique, aux conséquences de l’embargo russe en 2014 mais aussi aux normes croissantes en matière sociale et environnementale.

Dans ce contexte, le ministre a déclaré le secteur en crise par le biais d’une note aux caisses d’assurances sociales. Cette note prévoit la possibilité pour les indépendants actifs dans le secteur d’obtenir une réduction des cotisations provisoires, une dispense simplifiée des cotisations auprès de l’INASTI et un report d’un an et sans majoration du paiement de leurs cotisations sociales en 2023, sans impact sur les prestations sociales.