David veut savoir ce qu'il a pu économiser, il passe donc par la rude épreuve de casser son cochon. Que contenait-il ? Des pièces, de 50 cent c'est-à-dire un demi euro, de 1 euro et des pièces de 2 euros. Et aussi des billets de 5, 10, 20 et 50 euros. Il en existe aussi de 100, 200 voire même 500 euros. Ces trois derniers, il n'en a pas. En les additionnant, il arrive à un résultat de 149,5 euros. Pas mal du tout !!

Et vous, vous avez une tirelire ?