David Bowie voulait donner une deuxième vie à son personnage Ziggy Stardust

L’ancien manager de David Bowie, Tony Defries, a déclaré que le musicien comptait faire revenir Ziggy Stardust le temps d’une tournée.

L’alter ego de Bowie avait pris officiellement sa " retraite " lors d’un concert à Londres à l’Hammersmith Odeon en 1973.

Parlant des raisons qui avaient poussé Bowie à se défaire du personnage à l’époque, il a expliqué : “David a dit : " C’était terminé, fin de la période. Je ne veux plus faire plus de concerts ". Et les dates américaines ont été annulées. " Je veux me concentrer sur d’autres activités plus éloignées du rock et de la pop ".

Tony Defries complète maintenant ses propos, expliquant que le succès lui pesait : " Fondamentalement, je pense que le succès n’était pas la situation idéale pour David", a déclaré Defries à MOJO. "Lorsque [l’album de 1973] Aladdin Sane s’est vendu en quantités énormes et que les foules ont fermé les gares, juste pour l’apercevoir, je pense que c’est à ce moment-là que tout a commencé à s’effondrer, qu’il n’était plus quelqu’un d’ordinaire. L’effet Ziggy était en train de s’installer et il ne pouvait pas y faire face, vraiment", a-t-il déclaré.

Il a également confié que le raisonnement de Bowie avait été influencé par Frank Sinatra, qui avait quitté l’industrie musicale en 1971 avant d’y revenir deux ans plus tard. Il a expliqué : "David était un grand fan de Sinatra. Faire son retour, c’est l’essentiel".

Mais plus surprenant encore, il a déclaré qu’ils avaient l’intention de faire une tournée de come-back de Ziggy : "Nous avons essayé en vain d’obtenir des promoteurs américains qu’ils réservent [une tournée de retour de Bowie / Ziggy Stardust] dans de grandes arènes en tant que tête d’affiche. Pour être honnête avec vous, c’est la vraie raison pour laquelle Ziggy a pris sa retraite… rien à voir avec la musique, le style ou quoi que ce soit d’autre".