David Bowie : une version inédite de "Starman"

Parlophone dévoilera cette réédition anniversaire de l’album The Rise and Fall of Ziggy Stardust & The Spiders From Mars en édition limitée, avec une attention particulière qui a été notamment portée sur la qualité sonore : la bande a été remastérisée en 192kHz et traitée à mi-vitesse, notez également une réplique de l’affiche de promo d’origine.

En voici le tracklisting :

SIDE ONE

1. Five Years

2. Soul Love

3. Moonage Daydream

4. Starman

5. It Ain’t Easy

SIDE TWO

1. Lady Stardust

2. Star

3. Hang On To Yourself

4. Ziggy Stardust

5. Suffragette City

6. Rock’n’Roll Suicide