David Bowie : une expo permanente avec plus de 80.000 objets à Londres

C’est donc une très belle sélection d’archives qui a été offerte au Victoria & Albert Museum de Londres.

Parmi les 80.000 objets : des costumes, photos, lettres, instruments de musique, etc. qui seront exposés en 2025 au David Bowie Centre for the Study of Performing Arts à Stratford. Il s’agira en fait d’un nouveau bâtiment annexé à l’institution sur le site des JO de 2012.

Dans un communiqué, on peut lire que la collection comporte "des écrits plus intimes, des pensées et des projets non réalisés, dont la majorité n’a jamais été vue en public auparavant".

Le musée a reçu un don de 10 millions de livres de la Fondation de la famille Blavatnik et du groupe Warner Music pour stocker et exposer les archives de Bowie dans ce nouveau site de l’est de Londres.

Certains des objets faisaient également partie de l’exposition mondiale David Bowie Is qui s’est déroulée de 2013 à 2018, comme la célèbre salopette multicolore de Ziggy Stardust designée par Freddie Burretti, les créations de Kansai Yamamoto pour la tournée Aladdin Sane de 1973 et la veste avec l’Union Jack créée par Alexander McQueen pour la pochette de l’album Earthling de 1997.