David Bowie : sortie posthume de "Toy", "un album pur et dur pour les fans" selon Bruno Tummers

Bruno Tummers, chroniqueur musical du 6-8, revient sur la sortie physique de Toy, un album posthume de David Bowie.

Si côté français, Eddy Mitchell est encore bien présent avec la sortie d’un 39e album, qui reste-t-il des mastodontes du rock anglais ? Les années passent et les générations de rockeurs sont de plus en plus décimées.

Malgré tout, les chiffres des ventes sont toujours colossaux. Au 21e siècle, ce sont les Beatles, derrière… David Bowie, qui ont vendu le plus de vinyles, respectivement plus de 500 et 600.000 copies. La sortie d’un album posthume du Think White Duke devrait donc être accueillie chaleureusement par les fans.