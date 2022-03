David Bowie : ses "dernières fois" sur scène…

Tout d’abord retour à l’année 1973. A cette époque, Bowie a conquis l’Angleterre et une bonne partie du monde grâce à son personnage extraterrestre Ziggy Stardust. Dans le pays, on parle alors d’une véritable Ziggy Mania… Il faut dire que le look du personnage n’est pas commun, on y retrouve des éléments très androgynes et aussi des éléments empruntés notamment à l’art japonais traditionnel, bref des choses qu’on n’a pas encore l’habitude de voir dans le milieu du rock. Bowie provoque et ça fonctionne…

Sur scène, il est "hyperthéâtral" et emprunte notamment cet aspect théâtral à l’une de ses idoles, Jacques Bref… Les concerts de Ziggy Stardust sont des événements, et un grand coup de théâtre se prépare le 3 juillet 1973 à l’Hammersmith Odeon de Londres… C’est le dernier concert de la tournée qui accompagne la sortie de l’album Aladdin Sane, deuxième album de la période Ziggy, mais, avant de commencer le dernier titre du concert, Rock’n’Roll Suicide, Bowie annonce que c’est une soirée spéciale pour lui parce que non seulement c’est le dernier concert de la tournée, mais c’est le dernier concert qu’ils feront ensemble… C’est-à-dire avec son groupe les Spiders From Mars, qui ne sont pas tous au courant d’ailleurs de la fin du projet, ambiance ambiance…

Bien entendu, vous le savez, malgré les spéculations de l’époque, c’est loin d’être la fin de la carrière de Bowie qui ne tardera pas à revenir en incarnant de nouveaux personnages et avec d’autres musiciens par la suite…

