David Bowie : sa fascination pour le Japon, source d’inspiration constante

L’amour de Bowie pour le Japon se ressent dans sa musique mais également dans son image. Il est passionné par les films d'Akira Kurosawa et de Nagisa Oshima. Après sa plongée dans l’univers japonais, David Bowie semble toutefois vouloir en finir symboliquement. Le film Furyo (Senjô no Merry Christmas) de Nagisa Oshima sorti en 1983 marque la mort du personnage "Ziggy Stardust" et acte la transition vers des inspirations plus occidentales amorcée après l'album "Aladin Sane". Dans ce film, David Bowie incarne le major Jack Celliers qui entretien une relation ambiguë avec le capitaine Yonoi interprété par le pionnier de la musique électronique Sakamoto Ryûichi. Avec ce personnage, Bowie marque un tournant dans l’image qu’il entend donner de lui. Au moment où le film sort, il abandonnera tout artifice vestimentaire importé d’orient et entamera une tournée où sa posture va s’occidentaliser.

La passion de David Bowie pour le Japon s’est ressentie dans l’ensemble de sa carrière et reflète une fascination réciproque entre deux cultures pourtant différentes à bien des égards.