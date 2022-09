David Bowie va se voir décerner sa propre plaque sur le Camden Music Walk of Fame dans le nord de Londres.

Ce sont les Who qui ont reçu la première récompense sur ce nouvel axe honorifique en novembre 2019, et l’année suivante, c’était au tour d’Amy Winehouse et de Madness d’y être ajoutés.

Cette nouvelle pierre sera à voir devant la gare de métro de Camden Town à partir du 15 septembre, avec une cérémonie rassemblant des collaborateurs de David Bowie, des amis et des fans.