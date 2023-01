Alladin Sane a été produit à l’origine par Bowie et Ken Scott et fut enregistré aux Trident Studios à Londres et aux studios RCA à New York. Ce sera le dernier album avec Mick Ronson (guitare, piano, backing vocals), Trevor Bolder (basse) et Mick ‘Woody’Woodmansey (batterie) ainsi que le pianiste jazz Mike Garson.

Le mois dernier, notre animateur Dominique Dricot évoquait les liens entre Bowie et les voitures dans sa séquence Rock Gear sur Classic 21. David Bowie, apparemment, s’y connaissait pas mal en voiture. Comme pas mal de rock ou de pop stars, avant de connaître la fortune, il fallait bien manger. Et c’est ainsi que David Robert Jones a travaillé à la chaîne dans l’usine de montage Mini à Oxford. On vous laisse découvrir la suite de l’histoire ci-dessous :