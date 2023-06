David Bowie, le mystere plane encore autour du choix de son nom

Le nom d’une icône du rock’n’roll, un artiste caméléon qui a constamment redéfini son image et sa musique : David Bowie, l’artiste aux mille visages a marqué de façon durable l’histoire de la musique, du cinéma, de la mode, bref, de l’art en général.

Rares sont celles et ceux qui peuvent prétendre avoir risqué autant de fois leur nom, leur style musical sous diverses facettes et avoir rencontré un succès planétaire. David Bowie s’appelle David Jones, il naît le 8 janvier 1947 à Brixton (Londres). Très jeune, il développe un intérêt marqué pour la musique, la danse et le théâtre. Son talent et sa créativité le propulsent très rapidement. Au départ il n’avait pas spécialement de volonté de changer de nom. David Jones, ça lui convenait très bien. Mais il y avait risque de confusion avec un autre chanteur : Davy Jones, chanteur des Monkees qui cartonne dans les années 60, au moment où David veut se lancer.