David Bowie : le dernier concert de Ziggy Stardust projeté dans la salle où il a été donné

Exactement 50 ans après la dernière représentation de David Bowie sous les traits de Ziggy Stardust, des images restaurées de ce concert seront projetées dans le lieu même où il s’est déroulé.

Le 3 juillet 2023, l’Eventim Apollo Hammersmith de Londres accueillera une projection du concert-film Ziggy Stardust and The Spiders from Mars : The Motion Picture, désormais restauré en 4K.

Connu sous le nom d’Odéon en 1973, l’Eventim Appolo Hammersmith déroulera le tapis rouge pour commémorer l’héritage de Ziggy Stardust, en accueillant certains de ses collaborateurs fréquents et successeurs musicaux pour évoquer Bowie avant la projection.

La restauration de Ziggy Stardust and The Spiders from Mars : The Motion Picture contient également des performances du guitariste Jeff Beck, qui avaient été coupées dans la version originale. Cette nouvelle version - dotée d’un son 5.1 – a été restaurée par le cinéaste D.A. Pennebaker (Monterey Pop, Bob Dylan Don’t Look Back, Depeche Mode 101). On peut aussi apercevoir Ringo Starr en tant qu’invité.

En plus de la projection à l’Eventim Appolo, des diffusions simultanées de la séance de questions-réponses et du film auront lieu le 3 juillet dans les cinémas du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Italie et d’Australie, dans le cadre d’une soirée unique. Des projections au Canada, en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Hongrie auront lieu tout au long du mois de juillet, tandis que d’autres séances seront annoncées aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, en France, en Espagne, chez nous en Belgique et en Scandinavie.