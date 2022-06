David Bowie : Gail Ann Dorsey et - M - reprennent "Space Oddity" en live

Ce mercredi soir, -M- et Gail Ann Dorsey s'étaient donnés rendez-vous sur le plateau de l'émission de France 5 "C à vous".

Les deux artistes ne se lâchent plus depuis qu'ils ont collaboré sur "Rêvalité", le nouvel album du chanteur, sorti le vendredi 3 juin. En effet, -M- s’est trouvé une alliée de poids avec Gail Ann Dorsey, l’Américaine qui fut la bassiste emblématique de Bowie dans les années 1990/2000. Et c'est dans le cadre de la promo de ce nouveau disque que les deux musiciens font le tour des plateaux TV en France.

Invités sur le plateau de l'émission "C à vous", les deux musiciens ont joué quelques titres en live dont cette splendide superbe reprise acoustique du classique de Bowie, "Space Oddity", issu de l'album du même nom sorti en 1969. L'occasion pour -M- de laisser Gail Ann Dorsey nous faire une démonstration de ses talents de musicienne et de chanteuse en l'accompagnant à la guitare. L'ex-bassiste de Bowie nous propose donc une belle interprétation magnifiée par son timbre de voix grave et propose un moment suspendu dans le temps qui a réussi à envouter les téléspectateurs comme les chroniqueurs présents sur le plateau de l'émission. "Merci pour ce cadeau" a d'ailleurs déclaré l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine à la fin de cette belle prestation.

