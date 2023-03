David Bowie et sa complicité avec Trent Reznor de Nine Inch Nails

C’est BJ Scott qui nous parle aujourd’hui de cette belle collaboration entre David Bowie et Trent Reznor sur l’album Earthling, mais plus particulièrement sur le titre "I’m Afraid of Americans".

En 1995, la partie américaine de la tournée Outside de Bowie est assurée par Nine Inch Nails qui prolongeait sa Self Destruct Tour, alternant ainsi leur set avec celui de Bowie pour former un spectacle continu. Un lien se crée entre les deux artistes. Bowie est de plus en plus convaincu de la particularité authentique de Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails.

Immédiatement après la fin de la tournée en 1996, Bowie commence à préparer son prochain album, Earthling. Désireux de repousser les limites, il s’intéresse à des remixes de ses morceaux pour des sorties uniques. Il demande à Reznor d’envisager d’en faire un, et ce dernier lui répond directement : " Si je fais quelque chose, ce sera avec “I’m Afraid Of Americans.”"

