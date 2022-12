David Bowie a travaillé dans l’usine de montage Mini à Oxford

David Bowie, pour lui aussi sa vie a un rapport plus ou moins étroit avec les bagnoles. Et apparemment, il s’y connaissait pas mal. Ce qui est étonnant quand on pense à son image de dandy un peu précieux.

Comme pas mal de rock ou de pop stars, avant de connaître la fortune, il fallait bien manger. Et c’est ainsi que David Robert Jones a travaillé à la chaîne dans l’usine de montage Mini à Oxford. A 19 ans, il a même tenté de se lancer dans le commerce de voitures. Dans une interview, en 2003, il racontait qu’avec un copain, il a tenté de retaper une Riley Gamecok. Une voiture de course des années 30. Il se gare devant un commissariat de police et la voiture refuse de démarrer. Il a les cheveux très longs et tous les policiers se marrent en regardant la scène par la fenêtre. Pire : en chipotant au moteur, le vilebrequin le blesse à la jambe et David saigne assez fort. Sous le choc, il recule en se cognant les genoux sur un pare-chocs. Comme il continue à pisser le sang, les policiers appellent un médecin qui arrive 30 secondes plus tard. Bowie est emmené à l’hôpital de Lewisham et à sa sortie, il décide de vendre cette voiture de course des années 30. Ce qui ne l’a pas empêché d’enregistrer une chanson ‘'Rupert the Riley'’ en évoquant cette mésaventure sanglante.