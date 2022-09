David Bowie a son étoile sur le Camden Music Walk of Fame

On apprenait au début du mois que David Bowie allait se voir décerner sa propre plaque sur le Camden Music Walk of Fame dans le nord de Londres, c’est désormais chose faite.

La cérémonie était initialement prévue le 15 décembre, mais elle a été postposée suite au décès de la Reine Elizabeth II d’Angleterre.

Parmi ceux qui ont rendu hommage sur place aux musiciens : le batteur des Spiders From Mars, Woody Woodmansey, qui a confié à Reuters: “ C’est un autre jalon de son héritage basé essentiellement sur la musique, les films, les vidéos, et tout ce qu’il a fait pour la culture. C’était un artiste incroyable, il travaillait 24h/24 et 7 jours sur 7. Il a joué avec tant de personnages et de genres musicaux, je pense que personne n’a pu faire mieux que lui, il était unique. "