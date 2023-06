David Alaba, l’arbre qui cache une talentueuse forêt autrichienne

On a tendance à l’oublier, et c’est normal. Mais avant d’éliminer la Belgique en quarts de finale, l’Italie avait bataillé ferme avec leur voisin du Tyrol. Une victoire 2-1 aux prolongations qui avait renvoyé les Autrichiens chez eux. Déçus mais certainement pas abattus tant l’espoir semblait permis pour les années futures. À leur retour, Sabitzer et consorts sont toujours en course pour une qualification à la Coupe du monde et comptent bien en faire une priorité. Un scénario rêvé qui tourne (très) court.



Battus par Israël et l’Écosse en l’espace de cinq jours, les Autrichiens plongent au classement du Groupe F de ces éliminatoires. Finalement 4es, ils vont profiter de leurs bons résultats en Ligue des Nations pour bénéficier d’un ticket pour les barrages. Une nouvelle fois, les Autrichiens craquent au pire des moments et sont éliminés par le Pays de Galles de Gareth Bale.