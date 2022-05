Dave Pen : rockeur assagi et ultra-sportif !

On va parler d’effort individuel, de mental, de résilience même car dans ce sport, ça fait partie des bases. Mais alors, quel sport me direz-vous ? Je vous parle de l’Ultra Trail : de la course à pied en milieu naturel sur très longue distance. Et quand on dit longue distance, on parle de 80 km minimum avec des dénivelés supérieurs à 800 mètres.

Mais la musique là-dedans ? Et bien, le chanteur de Birdpen et d’Archive est un adepte acharné de cette discipline. Il faut dire qu’il est né dans un milieu de runners. Son père courait les marathons en moins de 3 heures et il faisait partie d’un club de courses avec la maman. Les enfants ont donc été entraînés dès leur plus jeune âge.