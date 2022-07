Dave Mustaine se fâche sur le technicien guitare de Judas Priest

A la fin du mois dernier, et après un concert sans faute au Graspop, Megadeth a sorti l’excellent titre "We’ll Be Back". "The Sick, The Dying… And The Dead !" arrivera le 2 septembre via UMe, un nouvel album avec douze compositions.

Elton John a lui aussi récemment perdu patience sur son ingénieur du son. Lors de son concert du 10 juin 2022 dans la capitale française, tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. Tout avait pourtant bien commencé : la star enchaînait ses tubes avec le professionnalisme qu’on lui connaît face aux 30.000 spectateurs de la Paris La Defense Arena. Mais soudainement, alors qu’il entamait son tube "Sad Songs", Elton John s’est subitement montrée très agacé. Au point d’arrêter de chanter et de demander à ses musiciens d’arrêter de jouer pour recommencer le morceau. Il prend alors la parole pour s’adresser au technicien responsable du retour son : "Je veux juste parler à mon ingénieur du son : peux-tu régler le son correctement entre le piano et le micro, bor**** ?" Et il continue en l’insultant et en le traitant littéralement de " Fucking Idiot " !