Dave Mustaine reparle de son cancer et encourage les hommes à passer chez le médecin

Le frontman de Megadeth, Dave Mustaine, atteint en mai 2019 d’un cancer de la gorge, était l’invité de l’émission radio Full Metal Jackie pour évoquer sa bataille contre la maladie.

Comme on peut le lire sur Blabbermouth : "Eh bien, évidemment, vous devez suivre un régime, faire attention à ce que vous mangez, vous buvez, et à l’impact que cela a sur votre taux de sucre dans le sang et les autres composants à surveiller. Mais je ne me suis jamais vraiment inquiété, et finalement, j’ai une meilleure hygiène de vie aujourd’hui."

"Et grâce à Dieu, j’en suis quitte depuis octobre 2019. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’en étais débarrassé et j’arrive à trois ans maintenant."

"J’avoue que je n’y pense plus du tout mais c’est une situation qui m’a obligé à revoir mon point de vue sur la vie en général. Pas spécialement par rapport à la scène, mais plutôt par rapport aux gens que j’apprécie vraiment dans mon entourage. Est-ce que j’ai encore envie de supporter ceux qui me tapent sur les nerfs ? Est-ce que je vais me disputer et couper les ponts avec l’un ou l’autre ?"

"Ça a été une expérience qui m’a fait ouvrir les yeux. Je n’avais jamais remarqué les pubs à la télé qui mettent en garde contre ce type de cancer. Maintenant, je le réalise. C’est fou de se dire qu’on est face à une maladie de grande ampleur, à tel point qu’ils en font des pubs à la télé. On parlait de "cancer" en général mais maintenant, avec le nombre de malades qui augmente, il faut vivre plus sainement, et en parler. Et si vous êtes un homme adulte, ayez du respect pour les gens qui vous entourent et allez vous faire contrôler".