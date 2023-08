Dave Mustaine, frontman de Megadeth, déménage en Italie

Le frontman de Megadeth, Dave Mustaine, a révélé qu’il avait acheté une propriété en Italie et qu’il allait s’y installer.

Lors de la performance de Megadeth au AMA Music Festival le dimanche 27 août à Vicenza, en Italie, Mustaine a parlé au public de ses projets de déménagement et de la nouvelle maison qu’il vient d’acheter sur la péninsule.

"Il y a quelques semaines, j’ai acheté une maison en Italie ", a déclaré Mustaine [tel que transcrit par Blabbermouth]. "Alors pensez à ça – vous vous réveillez demain matin et vous me voyez par votre fenêtre, et je marche avec mes cartons. Et vous vous dites : 'Putain, mec, ça ressemble à Dave Mustaine. Regarde toutes ces guitares. Merde, ça doit être lui".

"Je dois vous dire que je suis très excité à l’idée de pouvoir considérer l’Italie comme un nouveau lieu de vie pour nous. Et je tiens à vous remercier tous pour votre gentillesse et pour m’avoir aidé à apprendre à être un bon résident ici et à vivre la vie italienne."