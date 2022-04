Dave Mustaine avoue avoir uriné sur le sol de la Maison Blanche

Voilà une nouvelle qui ne va pas faire rire Barack Obama, en poste à ce moment-là : Dave Mustaine de Megadeth a avoué avoir uriné sur le sol des toilettes de la Maison Blanche. Il y était invité en 1992 dans le cadre de la campagne " Rock the Vote ", qui devait pousser les plus jeunes à se rendre aux urnes.

Il a reconnu son méfait lors d’un concert en Arizona il y a quelques jours. Il a expliqué : " Je suis allé dans des toilettes sur place et je devais le faire. Vraiment, je devais… C’était plus fort que moi." Des propos à retrouver dans la vidéo ci-dessous (vers 2’40)

Plus terre à terre, le groupe planche sur son seizième album The Sick, the Dying and the Dead, qui devrait sortir ce 8 juillet.