Dave Lombardo retrouve Testament

Dave Lombardo, membre originel du groupe de thrash metal Slayer, était le batteur invité de Testament sur l’album The Gathering, en 1999. Et on apprend maintenant qu'il remplacera Gene Hoglan au sein du groupe.

Chuck Billy (chanteur de Testament) a déclaré au sujet de cette réunion : "Nous sommes ravis d’accueillir Dave Lombardo pour jouer à nouveau avec Testament. Nous sommes tellement heureux de partager la scène avec lui. Dave a ajouté une immense puissance lorsqu’il a rejoint le groupe pour The Gathering. Nous sommes impatients de découvrir quelle nouvelle saveur il va apporter à Testament. Le fait que Dave Lombardo nous rejoigne à nouveau donne l’impression que nous reprenons là où des affaires inachevées avaient été laissées", a ajouté Eric Peterson (guitariste de Testament).

Lombardo s’est aussi exprimé à ce sujet : "Il s’agit d’une réunion très attendue qui ne pouvait que se produire. Par le passé, nous avons créé un chef-d’œuvre du thrash. Je n’ai aucun doute sur le fait que notre alchimie musicale reprendra exactement là où nous nous sommes arrêtés. De la brutalité pure nous attend."

En janvier dernier, Testament s’est séparé de son batteur de longue date, Gene Hoglan. Il avait officiellement rejoint le groupe en 2011 et joué sur les albums Dark Roots Of Earth en 2012, Brotherhood Of The Snake en 2016 et Titans Of Creation en 2020.

Dave Lombardo a déclaré avoir contacté Testament le jour même de l’annonce de la séparation avec Hoglan. Il ajoute : "Je sais que cela peut être déconcertant car je suis dans tellement de groupes différents, mais il y a 24 heures dans une journée et je ne dors que huit heures, ce qui me laisse 16 autres heures. Je ne prends pas de congé le samedi et le dimanche, donc c’était une évidence".