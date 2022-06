Dave Grohl remonte sur scène pour la 1ère fois avec Paul McCartney et Bruce Springsteen

Et parce qu’un plaisir ne vient jamais seul, Paul McCartney a ensuite convié Bruce Springsteen à jouer " Glory Days " et " I Wanna Be Your Man ". Le Boss en a profité pour souligner les 80 ans de Paul McCartney, lui souhaitant " 80 autres glorieuses années ".

Plus tôt pendant le set, les fans avaient spontanément entamé un " Happy Birthday ", alors qu’il saluait la foule après son premier morceau.

" Pour moi ? " avait-il alors demandé pendant ce break imposé pour la meilleure des raisons.

L’ancien Beatle a assumé un marathon de 2h50 et 36 chansons, couvrant six décennies de musique. Il a notamment dédié la ballade " My Valentine " à son épouse Nancy Shevell, et " Something " au ukulélé à son compositeur, George Harrison.

Il a aussi proposé un duo virtuel avec John Lennon, dont la voix l’a accompagné sur " I’ve Got A Feeling ". La bande-son avait été enregistrée lors du dernier concert sur le toit en 1969.