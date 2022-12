Dave Grohl joue un titre rare des Foo Fighters en live

C'est la première fois en 12 ans que le leader des Foo Fighters reprenait le titre "Marigold", au cours d'un événement de charité virtuel, Letters To Santa.

Le chanteur a proposé un set de 5 titres via Zoom pour ce "marathon musical" de 24h qui avait lieu du 19 au 20 décembre. En plus de cette rareté, Dave Grohl a joué d'autres titres qu'il ne reprend plus souvent en concert comme ‘New Way Home’ et ‘Skin and Bones’.

Il a terminé son set avec deux classiques du groupe : ‘Times Like These’ et ‘Everlong’. Après son set qui avait lieu à 23h s'est tenu une vente aux enchères une peau de batterie dont les bénéfices ont été reversés à l'association Letters To Santa.

Voici donc son interprétation de "Marigold", qu'il n'avait plus joué depuis 2010 :