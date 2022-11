Dave Grohl joue avec les Breeders sur scène

Les musiciens étaient tous à l’affiche de la soirée annuelle au profit des vétérans, VetsAid, tout comme Nine Inch Nails et les Black Keys, pour l’événement qui a eu lieu à la Nationwide Arena de Columbus, dans l’Ohio.

Le chanteur des Foo Fighters ne proposait pas de set personnel mais il est apparu aux côtés de plusieurs autres artistes, s’ajoutant à la guitare et aux chœurs avec Kim Deal pour ce titre de 1988 des Pixies.

Lors de ce show de six heures, Dave Grohl a aussi rejoint Joe Walsh des Eagles (qui a lancé la Fondation en 2017) et The James Gang, assurant la batterie sur "Funk #49" et "Rocky Mountain Way, et la guitare sur "Life’s Been Good" (comme confirmé par

).