Dave Grohl évoque sa perte d’audition

C’est dans une nouvelle interview au The Howard Stern Show que Dave Grohl a expliqué lire sur les lèvres depuis une vingtaine d’années, ce qui lui a causé d’importants problèmes, notamment avec les masques imposés par la pandémie.

Le frontman des Foo Fighters a détaillé sa situation qu’il gère au quotidien et ne l’empêche pas d’enregistrer de la musique : "si vous êtes assis à côté de moi à un dîner, je ne comprendrai pas un traître mot de ce que vous me direz de toute la soirée. Ça, c’est certain. Et le pire, c’est dans un restaurant bondé".

"C’est pour moi la chose la plus difficile de cette pandémie, les masques. Vous savez, je suis un musicien qui joue du rock, je suis sourd ! Et je lis sur les lèvres depuis 20 ans ! Aucune chance que j’entende ce que vous me dites".