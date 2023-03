Dave Grohl des Foo Fighters retournera bientôt préparer des repas pour les sans-abri

Feed The Streets LA a écrit à côté d'images de Grohl aidant à l'installation et à la préparation de repas le mois dernier : "2023 a connu un début difficile avec les pertes sur la 5e rue. Nous avons essayé de trouver des moyens de poursuivre nos activités et de continuer à distribuer 3 500 repas par mois. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsque plusieurs communautés en situation d'insécurité alimentaire comptent sur nous pour leur fournir un repas décent cinq fois par semaine. Lors d'une de ces journées pluvieuses et froides, nous avons reçu un texto de nul autre que Dave Grohl (nom de code : Dolce & Gabana) - il disait qu'il avait entendu parler de ce que nous faisions et qu'il voulait nous aider."

"Nous lui avons proposé de venir. Il a passé 18 heures d'affilée à cuire au barbecue de la poitrine, des côtes et du porc - avec une équipe de cuisine. Ils ont veillé toute la nuit et jusqu'au lever du soleil. Le lendemain, Dolce et son équipe, épuisés et privés de sommeil, ont emballé la nourriture et l'ont transportée jusqu'à MacArthur Park. Il ne leur restait plus qu'à déposer le tout et à partir, mais ils ont décidé de rester, de travailler sur la ligne et de servir le barbecue avec notre équipe jusqu'à ce que tous les visiteurs du parc soient rassasiés. Si ce n'est pas un héros, nous ne savons pas ce que c'est. Restez à l'écoute, D & G sera bientôt de retour pour servir Yucca et Skid Row !"