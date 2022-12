Dave Grohl des Foo Fighters reprend ses Hannukah Sessions ... en public!

Dave Grohl a donné un concert secret à Los Angeles lundi 5 décembre, interprétant une série de reprises - avec une foule d'invités spéciaux - pour la première édition live de sa série "Hanukkah Sessions".

Selon Variety, le show a eu lieu dans la salle Largo, d'une capacité de 250 personnes, où le chanteur des Foo Fighters - ainsi que son collaborateur régulier des "Hanukkah Sessions" Greg Kurstin - ont interprété neuf chansons. C'était la première fois qu'ils enregistraient la série devant un public, les deux premières éditions ayant été enregistrées dans le home studio de Kurstin.

La soirée était animée par le célèbre réalisateur de comédies Judd Apatow, et les bénéfices de la vente des billets ont été reversés à la Ligue anti-diffamation. Apatow a également rejoint Grohl, Kurstin et leur groupe 100% de confession juive pour leur morceau d'ouverture, une reprise de "Spinning Wheel" de Blood Sweat & Tears.

C’est ensuite Pink, qui est montée sur scène et a déclaré : "Je m'appelle Alicia, je suis juive", avant d’emmener le groupe sur sa propre chanson "Get This Party Started". Son apparition a été suivie par celle d'Inara George - une compagne de Kurstin dans The Bird And The Bee - qui a chanté sur une reprise de " The Things We Do For Love " de 10cc.

Dave Grohl a ensuite été rejoint par sa fille Violet, qui a interprété une version acoustique de "Edge Of Seventeen" de Janis Ian, qu'elle a dédiée à la mémoire de son défunt producteur, Brooks Arthur. Elle a été suivie par Beck, qui, comme Pink, a choisi de chanter l'une de ses propres chansons - "E-Pro" - avant de céder la place à Karen O, la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, pour une interprétation de leur tube de 2009 "Heads Will Roll".

Le set principal s'est achevé avec " The Spirit Of Radio " de Rush, repris par Grohl, Kurstin et les deux membres de Tenacious D (Jack Black et Kyle Glass), suivi de l'interprétation de " I Love L.A. " de Randy Newman (rebaptisé " We Love L.A. "), où Grohl a accueilli tous les invités précédents sur scène. Un rappel a également vu Beck et Tenacious D revenir pour reprendre la version de David Lee Roth de " Just A Gigolo ".