Dave Grohl des Foo Fighters rend hommage à Taylor Hawkins lors d’un concert de Billie Eilish

C’est au beau milieu d’un concert de Billie Eilish au Forum à Los Angeles la semaine dernière (le 15 décembre) que Dave Grohl des Foo Fighters est monté sur scène pour rendre un nouvel hommage à son ami et défunt batteur Taylor Hawkins.

Ensemble, le duo a repris "My Hero", un titre lourd de sens pour le chanteur, mais aussi le fils de Taylor Hawkins, Shane, qui l’avait d’ailleurs repris lors des concerts hommages à Los Angeles et à Wembley.

La chanteuse pop Billie Eilish avait déjà montré son soutien au reste du groupe lors des Grammy Awards, où elle portait un T-shirt à l’effigie de Taylor Hawkins et où elle avait prononcé quelques mots en son honneur.

Et juste avant d’entamer le morceau, Dave Grohl explique : "Un peu plus tôt cette année, les Foo Fighters et nos familles nous étions tous rassemblés chez moi pour regarder les Grammys, et quand Billie est arrivée sur scène avec son T-shirt de Taylor Hawkins, nous avons tous pleuré d’amour et de reconnaissance. Et donc, de la part de nos familles qui ne sont pas là ce soir, la famille Hawkins et tout le monde, nous te remercions énormément. Chantons pour Taylor".

Voici la vidéo du duo filmée par un fan :