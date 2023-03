Dave Grohl des Foo Fighters fait un barbecue pendant 16 heures pour des sans-abri

Entre-temps, on a aussi appris que les Foo Fighters ont ajouté trois dates de concerts aux Etats-Unis cette année. Le groupe avait déjà annoncé quelques dates de concerts, dont une apparition au Boston Calling 2023. Le groupe de Dave Grohl sera aussi en Allemagne au Rock am Ring festival le 2 juin, mais aussi au Rock im Park le 4 juin.

Et aujourd’hui, on apprend qu’ils se produiront dans le New Hampshire en mai, en Arkansas et en Alabama en juin.

Il s’agira des premiers concerts du groupe depuis la disparition tragique du batteur Taylor Hawkins en mars dernier.