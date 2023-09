Dave Grohl des Foo Fighters dédie "Everlong" à Kent Stax, le batteur de Scream, aujourd’hui décédé

Dave Grohl a rendu hommage à Kent Stax, le défunt batteur de Scream, son ancien groupe, pendant le concert des Foo Fighters au festival Louder Than Life, en lui dédiant "Everlong".

"Je ne serais pas ici aujourd’hui sans Scream, et sans l’homme dont j’ai pris la place dans ce groupe, M. Kent Stax", a déclaré Grohl. "L’un des meilleurs batteurs de punk rock de tous les temps. Il est décédé l’autre jour. Alors celle-ci est pour Kent".

Scream a annoncé le décès de Stax le 20 septembre, juste un jour après avoir annoncé la sortie de DC Special, leur premier album complet depuis 1993. D’après le groupe, Stax est décédé des suites d’un "cancer métastatique".

"Kent est le battement de cœur original de Scream", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Bien que nous ayons déjà dû continuer sans lui, nous avons toujours su que Kent était irremplaçable. Il était unique en son genre. En plus d’être un batteur vraiment unique, Kent était aussi un pêcheur accompli, un charpentier compétent et un passionné de trains."

Stax a joué avec Scream de 1981 à 1987, après quoi il a été remplacé par Dave Grohl, alors adolescent. Ce dernier a joué avec le groupe jusqu’en 1990, date à laquelle il a rejoint Nirvana, et a depuis rejoint, sporadiquement, le groupe sur scène au fil des ans. Il joue même sur DC Special, dont la sortie est prévue pour le 10 novembre.

Les Foo Fighters continuent à tourner en Amérique du Nord pour présenter But Here We Are, leur premier album depuis le décès de Taylor Hawkins en 2022. Ils seront de retour au Royaume-Uni en 2024.