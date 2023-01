Dave Grohl des Foo Fighters dans une publicité pour le Super Bowl

Le Super Bowl, cet événement sportif majeur aux Etats-Unis, aura lieu le 12 février, et comme chaque année, des publicités plus créatives les unes que les autres sont prévues pendant les arrêts de jeu.

On a déjà pu voir Ozzy Osbourne devenir un employé de bureau dans une publicité pour la société de logiciels de travail Workday.

Et on découvre aujourd’hui deux teasers pour une de ces fameuses publicités. Cette fois, c’est Dave Grohl qui fera la promotion d’un whiskey canadien, Crown Royal.

Dans la première vidéo, on le voit lire une série de mots dans un studio d’enregistrement : “Peanut butter ? The paint roller ? The battery ? Trash bags ? The replay ? No way ! The egg carton ? Did you know the egg carton ? It says it right here. Whoa ! Electric wheelchair ! Hawaiian pizza ?”