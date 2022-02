Dave Grohl affirme qu’il ne quittera jamais les Foo Fighters pour se lancer en solo

Le frontman, actuellement occupé à promouvoir le nouveau film d’horreur-comédie du groupe "Studio 666", a déclaré dans une interview ne jamais vouloir se séparer des Foo Fighters pour faire cavalier seul, car il "aime véritablement faire partie des Foo Fighters".

En décrivant ce nouveau film, il a expliqué à Sky News : "La trame du film est basée sur un grand nombre de clichés et de stéréotypes vraiment hilarants du rock and roll, n’est-ce pas ? Le chanteur qui veut faire cavalier seul et qui est en guerre créative contre son propre groupe. Certains chanteurs font précisément cela. C’est quelque chose que je ne souhaiterais jamais faire parce qu’en fait j’aime être dans les Foo Fighters", a-t-il ensuite ajouté.

Grohl a formé les Foo Fighters en 1994 en tant que projet solo suite à la dissolution de Nirvana, son ancien groupe. Les Foo Fighters ont remporté 12 Grammy Awards, dont celui du meilleur album rock à quatre reprises. De plus, le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame l’année dernière.

Récemment, l’artiste a aussi évoqué sa perte d’audition et a expliqué lire sur les lèvres depuis une vingtaine d’années, ce qui lui a causé d’importants problèmes, notamment avec les masques imposés par la pandémie.