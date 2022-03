Dave Gahan reprend PJ Harvey chez Jimmy Fallon

Dave Gahan, connu pour son rôle incontournable dans Depeche Mode, poursuit son projet commun avec Soulsavers (alias Rich Machin).

Plus qu’un album de covers, Imposter se veut une histoire en chansons, que Dave Gahan & Soulsavers aiment écouter et auxquelles ils donnent un nouveau souffle.

Ecoutées, absorbées, étudiées, elles ont toutes un sens particulier pour Dave Gahan, faisant de Imposter une réflexion sur sa vie, une histoire dite par d’autres, mais chantée par sa propre voix.

"Quand j’écoute les voix et les chansons d’autres artistes – et a fortiori la manière dont ils les chantent et dont ils interprètent les mots – je me sens chez moi", confesse Dave Gahan. "Je m’identifie à elles, elles me réconfortent plus que tout autre chose. Il n’y a pas un musicien sur ce disque qui ne m’a pas ému. Je sais que nous avons fait quelque chose de spécial et j’espère que ceux qui écoutent le ressentiront et prendront part à ce petit voyage – particulièrement ceux qui aiment la musique depuis des années".

Imposter, également produit par les deux hommes , Rich Machin et Dave Gahan, devient leur troisième collaboration, après Angels & Ghosts et 2015 et en 2012, The Light the Dead See.