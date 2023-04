Dave Gahan de Depeche Mode évoque l’influence de Bowie

Depeche Mode a participé à l’émission Piano Room de BBC Radio 2, où les musiciens ont interprété trois chansons accompagnés par le BBC Concert Orchestra, et se sont entretenus avec le présentateur Gary Davies.

Se produisant pour la première fois dans les studios de la BBC à Maida Vale, le duo – Dave Gahan et Martin Gore – a partagé des versions de "Walking In My Shoes", "Ghosts Again" mais aussi une reprise de "Sundown" de Gordon Lightfoot.

Au cours de l’émission, Gary Davies a posé des questions d’auditeurs, dont l’une était la suivante : "J’aimerais vraiment savoir si vous avez votre propre idole, musicalement ou autre ?"

Dave Gahan a répondu : "Oui, ça a toujours été et ça sera toujours Bowie. J’ai appris à le connaître un peu dans les dernières années de sa vie parce que nos filles allaient dans la même école à New York. Je le voyais donc parfois et nous nous faisions un petit clin d’œil, en tant que pères à l’école avec leurs filles. "

"Mais sa musique a transformé quelque chose en moi et m’a donné la capacité de croire que je pouvais imaginer et créer quelque chose d’autre et trouver une sorte de moyen de naviguer dans la vie et à travers la musique, et sa musique le fait toujours pour moi".