Davantage de trains vers la Côte en ce week-end du 15 août

Ce vendredi, quatre trains de plus feront l’aller-retour sur les lignes Louvain-Ostende, Hasselt-Blankenberge, Louvain-Blankenberge et Bruxelles-Ostende. Au cours du week-end prolongé (samedi, dimanche et lundi), cinq trains supplémentaires sont programmés en aller-retour sur les lignes Louvain-Ostende, Welkenraedt-Ostende, Louvain-Blankenberge (deux trains) et Hasselt-Blankenberge.

La SNCB insiste sur le fait que ces trains supplémentaires sont programmés en plus du Côte-Express, ce train rapide vers le littoral qui roulera jusqu’au dimanche 28 août. Il est conseillé de bien planifier son voyage et de consulter l’application mobile de la SNCB, dont indique l’affluence attendue à bord des trains.