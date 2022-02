Davantage de trains dès le 21 février

Depuis quelques semaines, la SNCB devait faire face à un taux d'absentéisme important au sein de ses équipes. Le covid et les quarantaines y étaient pour beaucoup. La société avait donc dû se résoudre à suspendre la circulation de certains trains.

La situation s'étant nettement améliorée, 70 trains vont être remis en circulation dès ce lundi 21 février. On atteindra 96 % de l’offre habituelle.

Certains trains P – ceux qui sont prévus en renfort à l’heure de pointe – du matin vers Bruxelles seront donc remis en service, tout comme les trains S53 entre Gand-Saint-Pierre et Lokeren. En Brabant wallon, les trains S9 entre Braine-l’Alleud et Landen circuleront à nouveau également. Notez que cette ligne sera prolongée vers les gares de Lillois et Nivelles. En semaine et dès le 21 février, donc, ces trains P iront jusqu’à Nivelles en s’arrêtant une fois par heure à Lillois.