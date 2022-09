"Davantage de personnes vont bénéficier du tarif social élargi" assure Georges Gilkinet

En tant que ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet est également revenu sur la question des transports en commun. Il s’agit d’une "partie de la solution", assure-t-il. Pour cette raison, "nous travaillons sur un renforcement du service. Ça signifie plus de trains et des services accessibles."

"La plupart des travailleurs bénéficient déjà d’un remboursement de 100% de leurs trains et il y a des gratuités pour les enfants. Je veux élargir ça aux jeunes," assure-t-il. Concrètement, "nous voulons que les jeunes jusqu’à 26 ans puissent bénéficier de réductions très fortes, le plus rapidement possible. Et nous voulons diminuer les tarifs pendant les périodes creuses. Les tarifs sont déjà attractifs mais nous devons encore renforcer le train comme colonne vertébrale de la mobilité de demain."

Le ministre de la Mobilité s’est aussi encore prononcé sur le survol de Bruxelles. Il avance cette semaine de nouvelles propositions. "On va empêcher les avions les plus bruyants d’arriver ici et on va décourager les compagnies de voler tôt le matin, tard le soir. Tout ça, ça va se traduire dans des normes, dans la tarification des services aéroportuaires, nous y travaillons", assure-t-il tout en soulignant : "Il y a un élément que je ne peux pas changer : la situation géographique d’un aéroport situé trop proche d’une zone densément peuplée."