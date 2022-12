Davantage de journalistes tués en 2022, avec le Mexique comme point noir

RSF fournit de son côté vendredi un aperçu de 20 années d’insécurité de la presse. De 2003 à 2022, 1.668 journalistes ont été tués dans le monde, soit 80 par an en moyenne, selon le bilan de l’organisation. L’Irak et la Syrie dominent sur cette période le classement des pays les plus dangereux pour la profession, avec 578 tués. Suivent le Mexique (125), les Philippines (107), le Pakistan (93), l’Afghanistan (81) et la Somalie (78).

Les années les plus "noires" remontent à 2012 et 2013 (respectivement 144 et 142 tués), "notamment du fait du conflit en Syrie", puis il y a eu "une accalmie progressive" et des "chiffres historiquement bas à partir de 2019", avant la remontée de cette année, note RSF. A l’échelle mondiale, si la couverture des conflits armés explique beaucoup de décès, il y a eu, ces 20 dernières années, "plus de journalistes tués en 'zones de paix' qu’en 'zones de guerre' du fait de leurs enquêtes sur le crime organisé et la corruption", constate également RSF.