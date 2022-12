Davantage d'oiseaux migrateurs bagués dans le parc naturel du Zwin grâce à la météo.

Le bilan du baguage scientifique des oiseaux migrateurs à Knokke-Heist a été nettement supérieur en 2022 par rapport à 2021. Selon le Zwin, on a aussi observé un nombre plus important d'espèces d'oiseaux chanteurs dans d'autres stations de baguage en Belgique.

"Le temps généralement chaud et sec a sans doute favorisé la reproduction chez de nombreuses espèces. En 2021, les conditions météorologiques plus humides pendant la saison de reproduction étaient sans doute responsables d'un taux d'échec plus important", a expliqué le Zwin.

Au total, 59 espèces différentes d'oiseaux ont été baguées. Les plus nombreuses ont été les fauvettes à tête noire, suivies des rouges-gorges et des rousserolles effarvattes. Les scientifiques ont aussi dénombré énormément de Bouscarles de Cetti, quatre fois plus qu'en 2020.