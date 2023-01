Dauphins échoués : le gouvernement français accusé de ne pas en faire assez

Selon la LPO, "les photos montrant des nageoires caudales coupées et des traces de filets apparentes ne laissent aucun doute sur l’origine de cette hécatombe", pointant du doigt la responsabilité des chaluts pélagiques et des fileyeurs.

"La majorité (des dauphins échoués) présentait des traces de capture dans un engin de pêche", confirme Pelagis, notant que cette "surmortalité" est cette année "particulièrement précoce".

En janvier 2022, 73 dauphins communs s’étaient échoués sur les plages atlantiques. Cette année, rien que depuis le 1er janvier, on en est déjà à 127, selon un décompte du 24 janvier. Traditionnellement la majorité des captures interviennent en février et mars, période où les dauphins se rapprochent des côtes pour trouver leur nourriture et ont donc le plus d’interactions avec les engins de pêche, en pleine saison de pêche du merlu et du bar.

Après un pic en 2020 avec 1.299 dauphins communs tués, le nombre d’échouages annuels de cette espèce, protégée au niveau français et européen, a régressé tombant à 669 en 2022. Mais, sachant que plus de 80% des dauphins morts coulent ou se décomposent en mer plutôt que de s’échouer, la mortalité annuelle des dauphins sur les cotes atlantiques est estimée entre 8.000 et 11.000 individus, sur une population d’environ 180.000 à 200.000.

Le Ciem, organe scientifique qui surveille les écosystèmes de l’Atlantique nord, préconise depuis des années une suspension hivernale de certaines pratiques de pêche non sélectives. Une mesure fermement combattue par les pêcheurs industriels mais réclamée par plusieurs ONG.