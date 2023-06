Dauphiné : Vingegaard solide leader, Campenaerts étonnant meilleur grimpeur, les classements après la 7e étape

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a une nouvelle fois dominé ses adversaires dans la 7e étape du Critérium du Dauphiné. Le Danois a remporté sa deuxième victoire sur cette édition 2023 et creuse encore un peu plus l’écart par rapport à la concurrence. A la veille de l’arrivée, le vainqueur du dernier Tour de France est un leader très solide.



Son équipier Christophe Laporte conserve lui aussi la tunique verte du classement par points, par contre il y a du changement pour les autres maillots.



Victor Campenaerts s’est glissé dans l’échappée et s’est emparé de la tête du classement de la montagne. Max Poole, est le nouveau leader chez les jeunes. Le Britannique, Carlos Rodriguez et Tobias Johannessen se tiennent en 21 secondes. Cela promet une belle bagarre ce dimanche.