Dauphiné : Van Aert tire son chapeau aux échappés : "On a été surpris par leur vitesse"

Wout Van Aert et ses équipiers se sont fait piéger par les cinq échappés du jour ce lundi sur la 2e étape du Critérium du Dauphiné. Le champion de Belgique – encore une fois impressionnant au sprint – a dû se contenter de la 6e place à 5 secondes du vainqueur du jour Alexis Vuillermoz. Le Belge a également dû céder son maillot jaune de leader du classement général dont il occupe désormais la 4e place.

"On était confiant pour revenir sur les échappés, on pensait les reprendre mais je pense que tout le monde a été surpris par la vitesse qu’ils ont réussi à conserver dans le final", a réagi Van Aert en zone mixte après avoir endossé le maillot vert du leader du classement par points.

"On a été surpris par leur vitesse dans les derniers kilomètres. Il y avait deux petites côtes dans les 15 derniers kilomètres et tout le reste était en descente. On ne reprend pas beaucoup de temps sur ce terrain-là. L’échappée a joué intelligemment. Bravo à eux !", a ponctué Van Aert.