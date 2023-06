Dauphiné : une première étape avec un circuit final taillé pour les puncheurs (direct commenté et vidéo 13h)

La première étape du Critérium du Dauphiné 2023 se déroule autour de Chamblon-sur-Lac dans le département du Puy-de-Dôme. Les organisateurs ont concocté un apéritif épicé avec cinq côtes dès le premier jour de course.



Le parcours est dessiné en deux temps. Le peloton s’élancera d’abord sur boucle de 80 kilomètres avant d’emprunter le circuit final à trois reprises. Au total, les coureurs devront couvrir 158 kilomètres. Après les côtes du Mont-Dore (1,8 km à 5,5%) et de la Stèle (1,9 km à 5%), c’est la côte du Rocher de l’Aigle (1 km à 7,3%), escaladée à trois reprises, qui rythmera la fin de course.



Une bosse non répertoriée d’un kilomètre amènera les coureurs sous la flamme rouge. Le peloton (ou ce qu’il en restera) se disputera la victoire et le premier maillot jaune sur les bords du Lac Chambon.



Primoz Roglic, le tenant du titre, n'est pas là. Au contraire de Jonas Vingegaard, son équipier et dauphin l'an dernier.