Dauphiné : Donavan Grondin, perclus de crampes, doit s'arrêter sur le bord de la route

Image rare sur le Critérium du Dauphiné. Donavan Grondin, perclus de crampes, s'est arrêté pendant plusieurs minutes sur le bord de la route.



Le spécialiste de la piste, présent dans l'échappée pour défendre son maillot de meilleur grimpeur, a visiblement puisé dans ses réserves. Il est repris par le peloton à une septantaine de kilomètres. Une petite demi-heure plus tard, on le retrouve à l'arrière du groupe. Il secoue ses jambes, tape sur ses cuisses. Rien n'y fait. Il est contraint de mettre pied à terre.



Il s'assied carrément sur le côté de la route et se masse avec une bouteille glacée. Après, ce traitement de choc, le coureur Cofidis remonte sur son vélo. Mais la fin de cette deuxième étape s'annonce compliquée pour le Français.



"Je ne connais pas sa préparation. Des championnats vont arriver (notamment les mondiaux en août, ndlr). Peut-être qu'il est un peu à court de distance. Mais c'est quand même sacrément surprenant", a commenté Cyril Saugrain, notre consultant.