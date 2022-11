Data Week à Namur : ces traces que vous laissez sur internet sans le savoir

Si le fait de naviguer chaque jour sur internet peut sembler anodin, c'est pourtant une activité qui s'avère bien moins innocente qu'en apparence lorsque nous n'y prêtons pas garde. En effet, les choix de lecture que nous opérons, les pages que nous consultons ou les coordonnées personnelles que nous acceptons de divulguer sont autant d'informations et de données précieuses pour certains acteurs du monde digital. Chaque "trace" que nous laissons ainsi sur la Toile affine toujours un peu plus notre profil numérique, susceptible d'être récolté et valorisé financièrement.

Afin de conscientiser davantage le grand public, des étudiants en informatique de gestion et en sécurité des systèmes de la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (Hénallux) organise une Data Week lors de laquelle les participants peuvent réaliser un audit individuel. Christine Charlier, professeur à Hénallux, et Samuel Wouters, l'un des étudiants organisateurs, étaient ce mercredi dans l'émission Namur Matin sur Vivacité pour nous en parler.