Data Centers : comment vos données sont-elles protégées ?

Autre endroit éminemment stratégique : le Command center ! C'est là que sont gérées toutes les attaques cyber. Il y en a tous les jours et elles sont bloquées. Mathieu Philippart de Foy :" Nous avons identifié ce week-end une augmentation du trafic sur nos défenses périmétriques qui peut être une indication d'une attaque. Nos défenses périmétriques ont bloqué tout trafic qui était considéré comme illégitime pour éviter que cette attaque ait un impact sur nos services".

Très bien, mais toute la sécurité est-elle au top ? Nous avons montré les images du Command center à un spécialiste. Axel Legay est professeur en cybersécurité à l'UC Louvain. La protection du système lui semble bien assurée. Par contre, en ce qui concerne ce lieu stratégique, il pense que NRB peut mieux faire surtout si l'entreprise veut des clients plus sensibles. Axel Legay : "Par exemple ici, ce qu'on voit, c'est un local où je trouve qu'il y a beaucoup de vitres, que ce soit vers l'extérieur avec des vitres qui ne sont pas opaques ou vers l'intérieur vers un couloir ou éventuellement vers un autre local. Il faudrait occulter tout cela. Par ailleurs, je pense que les écrans devraient être floutés et qu'il devrait y avoir des séparations un peu plus nettes entre les personnes pour qu'elles ne puissent pas voir trop facilement sur les écrans les uns des autres".