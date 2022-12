DAS HAUS, une organisation de concerts classiques alternatifs

Dans son échappée musicale, Xavier Flament continue son exploration des petites salles de concert ainsi que de leurs nouveaux programmateurs ayant pour mission de révolutionner le concert classique. DAS HAUS, fait partie de ces nouveaux projets de concerts classiques plus ou moins nomades et innovants.

À 44 ans, Sergio Roberto Gratteri, qui a lancé DAS HAUS, n’est pas un bleu et on lui doit déjà quelques nouveaux formats de concert du temps où il était à Bozar, à Bruxelles, où il s’occupait de projets sociaux et de médiation culturelle. C’est lui qui a lancé l’opération "Singing Brussels", qui se poursuit toujours aujourd’hui, et qui cherche à mettre la pratique du chant à la portée de toutes les classes sociales. Il a également mis sur pied la "Bozar Music Opening Night" pour lancer la saison musicale de Bozar. Tout se passe non pas dans la grande salle Henry Le Bœuf mais dans le Hall Horta, près de l’entrée du Palais, d’abord avec des interventions classiques puis des DJ, tandis que, dans les petites salles tout autour, il testait de nouvelles formules en multimédias et avec des associations originales. Des soirées à 2.000 personnes, dans la tranche d’âge la plus difficile à toucher en musique classique – les 20-45 ans.

Et c’est exactement ce qu’il poursuit avec DAS HAUS, mais en sortant des "temples de la culture" pour jouer la carte de l’intimité dans des concerts limités à une cinquantaine de personnes, dans des lieux où on se sent comme chez soi. On peut même enlever ses chaussures et dormir, "à condition", dit-il, "de garder le silence car la musique, c’est sacré." Des conditions qui permettent selon lui à l’énergie et à l’émotion de passer directement de l’artiste au public, et inversement.

Mais pour cela, il faut que l’artiste ait quelque chose à raconter, qu’il y ait une raison profonde qui le pousse à faire ce qu’il fait, et qu’il veuille et sache la communiquer. Et aussi permettre à l’artiste, dans cet espace sécurisé, de proposer des projets qui lui ressemblent et pas juste un programme mainstream qu’on attend de lui dans les grandes salles.

Sergio Roberto donne l’exemple du premier concert qu’il a organisé pour l’excellente luthiste Sofie Vanden Eynde qui avait décidé de faire un spectacle de son propre burn-out. Une mise en scène en quatre actes où on la voyait revenir progressivement à la vie à travers un mélange de musiques anciennes et de créations contemporaines qui traduisaient ses états émotionnels. Une performance intime qu’il aurait sans doute été plus difficile de proposer dans un lieu plus formel.

La musique en tout cas doit rester accessible même si les musiciens sont invités à "lâcher", dit-il, "quelques bombes contemporaines".

Il faut souligner également le volet social de DAS HAUS, qui est un "devoir envers la société", dit Sergio Roberto Gratteri. Et cela prend la forme d’un projet baptisé "Sounds for the Soul", des sons pour l’âme. Constatant la misère morale et la solitude créées par le covid, non seulement chez les gens mais aussi chez les musiciens, le programmateur a formé un groupe de 12 musiciens professionnels que l’on peut solliciter si on a un coup de mou, un deuil ou une déprime. Ils se déplacent ensuite chez les gens, écoutent leur problème et leur jouent une œuvre sur mesure qui va leur faire du bien. Cet été, il y a ainsi eu plus de 100 sessions et le projet continue de se développer. On apprécie cette générosité, qui répond parfaitement au développement du "care", cette nouvelle éthique du soin dans une société en crise.

Le prochain concert de DAS HAUS aura lieu ce samedi 17 décembre à 20h30, au Palazzo. C’est au 190 de la rue Théodore Verhaegen, au bas de Saint-Gilles. On y entendra les nouvelles créations de Szymon Brzoska, qui compose d’habitude la musique du grand chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Une musique planante pour voix et piano, croisée pour l’occasion avec les percussions japonaises de la fascinante Tsubasa Hori. Un programme mystique !