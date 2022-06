Daryl Impey remporte au sprint la 4ème étape du Tour de Suisse

Daryl Impey a remporté la 4ème étape du Tour de Suisse à Brunnen. Le Britannique Stephen Williams est toujours leader de l’épreuve. Remco Evenpoel est en embuscade, à la 12ème place.

Un trio s’est dégagé en début d’étape pour former l’échappée matinale : Matthew Holmes (GBR, Lotto Soudal), Markus Hoelgaard (NOR, Trek-Segafredo) et Jimmy Janssens (BEL, Alpecin-Fenix). Malheureusement pour les fuyards, l’écart ne grimpera pas au-delà des cinq minutes. Le peloton contrôle le groupe de tête.

La particularité de cette étape se situe à un peu plus de 15 kilomètres de l’arrivée avec la bosse de Sattel (3,8 km à 7.6% de moyenne). Dans les premiers mètres de cette difficulté, le peloton accélère et avale les échappés. Le rythme est soutenu. Le maillot jaune Stephen Williams (GBR, Bahrain-Victorious) est décroché en queue de peloton, mais au prix d’un sprint dans les dernières pentes, il parvient à revenir sur la tête de la course.

À la bascule, Sébastien Reichenbach (SUI, Groupama-FDJ) tente sa chance en solitaire. Mais l’équipe EF Education-EasyPost organise la poursuite et reprend le coureur suisse.